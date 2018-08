Meisje (12) doet mee aan levensgevaarlijke nieuwe ‘fire challenge’. Het gaat helemaal mis KVDS

22 augustus 2018

16u09 0 Een Amerikaanse tiener is zwaargewond geraakt toen ze mee wilde doen aan de ‘fire challenge’, een levensgevaarlijke nieuwe trend op sociale media waarbij mensen zichzelf overgieten met brandstof en in brand steken. Timiyah Landers (12) besloot zich er afgelopen vrijdag aan te wagen samen met twee vriendinnetjes, maar het ging op een gruwelijke manier mis.

De filmpjes op YouTube en andere sociale media laten niets aan de verbeelding over. Jongeren gieten brandstof over hun hand, hun arm of een ander lichaamsdeel en houden er vervolgens een aansteker bij, waarop ze vuur vatten. Vervolgens proberen ze de vlammen snel te doven.

Timiyah en twee van haar vriendinnetjes waren er gefascineerd door en besloten het vrijdag zelf te proberen. Het meisje uit Detroit ging als eerste en goot alcohol op haar onderarm. Vervolgens stak ze de alcohol aan. Het zou ook kunnen dat een van haar vriendinnetjes dat laatste deed, dat is niet helemaal duidelijk.





Haar moeder Brandi Owens (35) was samen met haar verloofde Marquell Sholar (39) thuis toen het gebeurde. Ze hoorden opeens een 'plop' en liepen de gang in. Daar zagen ze Timiyah, die van haar hoofd tot haar knieën in brand stond. Ze rende rond en gilde het uit. (lees hieronder verder)

Owens begon meteen de kleren van het lichaam van haar dochter te trekken, terwijl Sholar de douche aanzette en het meisje onder het stromende water liet staan. “Ik was hysterisch”, vertelde de moeder aan de lokale krant The Detroit News. “We reden onmiddellijk naar het ziekenhuis. Mijn dochter was degene die verbrand was, maar het was zíj die míj moest kalmeren. De hele tijd weende ze van de pijn en bleef ze zich maar verontschuldigen.”

Operaties

De dokters die het meisje onderzochten, stelden vast dat de helft van haar lichaam verbrand was, maar maken zich sterk dat ze zal herstellen. Daar zullen wel nog drie of vier operaties voor nodig zijn. Haar moeder deelde een foto van haar dochter op haar ziekbed, helemaal ingezwachteld. Ze kan voorlopig niet praten omdat er een voedingssonde in haar keel zit, maar ze kan wel ‘ja’ en ‘nee’ knikken. (lees hieronder verder)

Ze zal nog maanden in het ziekenhuis moeten blijven. En dat betekent dat ze ook de start van het nieuwe schooljaar zal missen over enkele dagen. “Ik wil niet dat ze achterop raakt”, aldus haar moeder, die ook vertelt dat haar dochter volleybal speelde en mooie cijfers haalde. Ze bekijkt nu of het mogelijk is om het meisje thuisonderwijs te geven.

Advocaat

De vrouw heeft intussen ook een advocaat onder de arm genomen om te bekijken of ze gerechtelijke stappen kan ondernemen tegen YouTube, waar de meisjes de video’s van de challenge vonden. “Het was dan wel haar beslissing om die na te doen, maar ik wil dat YouTube de video’s offline haalt. Of er op zijn minst een leeftijdsrestrictie aan verbindt, zodat kinderen ze niet kunnen zien.” (lees hieronder verder)

De vrouw – die in totaal 5 kinderen heeft – maakte ook een pagina aan op de crowdfundingsite GoFundMe. Daar zamelt ze geld in voor de medische zorgen die haar meisje moet krijgen. In een dag tijd haalde ze al drie kwart van het bedrag op dat ze op het oog heeft, goed voor zo’n 3.395 euro. Of dat zal volstaan om alles betaald te krijgen, weet ze wel nog niet.

Ouders

Ze doet er meteen ook een oproep aan andere ouders om uit te kijken voor hun kinderen. “Deze ervaring heeft ons hele gezin geschokt”, schrijft ze. “Kinderen beseffen vaak niet dat het leven een waardevol geschenk is en dat ze niet zomaar dingen moeten nadoen die ze op het internet zien. Praat met hen en hou in het oog wat ze allemaal uitspoken op sociale media. Ik hoop dat niemand anders ooit moet doorstaan wat wij doorstaan hebben.”

Ze zal later ook haar dochter aanmoedigen om andere jongeren te waarschuwen door te vertellen over wat haar overkomen is.