Meisje (12) bevalt plots van gezond kind, stiefbroer (14) blijkt de vader te zijn

IB

31 januari 2019

01u04

Bron: news.com.au

0

Een meisje van twaalf jaar is eerder deze maand in Australië plots bevallen van een kind. Het meisje wist zelf niet dat ze zwanger was. Deze week bleek dat het kind op 11-jarige leeftijd werd bezwangerd door haar 14-jarige stiefbroer, met wie ze onder een dak woonde.