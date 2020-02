Meisje (11) bevalt thuis in bad: ouders en incestueuze broer (17) aangeklaagd jv

22 februari 2020

21u26

Bron: NBC News 4 Een meisje uit St. Charles in de Amerikaanse staat Missouri is op amper elfjarige leeftijd thuis in bad bevallen. Haar broer van 17 zou de vader zijn. De jongen gaf toe dat hij “zo’n honderd keer seks had gehad” met zijn zus, maar beweerde niet te weten dat ze zwanger was.

De 17-jarige jongen verkrachtte zijn jongere zus meermaals en is samen met zijn ouders aangehouden. Hij zou de vader zijn van het kind dat zijn zus thuis in een badkuip ter wereld bracht. Hij is aangeklaagd voor incest en verkrachting van een minderjarige, zijn ouders voor kindermishandeling.

Op 11 februari bracht de vader van het gezin de baby, die een uur eerder was geboren, naar het ziekenhuis. Het jongetje hing nog vast aan de navelstreng en de placenta, en had een lichaamstemperatuur van amper 32 graden Celsius. De man, die illegaal in de VS verblijft, beweerde dat het zijn kind was en dat zijn ex het babyjongetje voor hun deur had gelegd. Daarna verklaarde hij dat zijn zoon zijn zus zwanger had gemaakt. De ouders beweerden dat ze niet op de hoogte waren van het seksueel misbruik noch van de zwangerschap van hun dochter.

De broer vertelde de speurders dat hij ongeveer honderd keer seks met haar had maar niet wist dat ze zwanger was. Hij kon ook niet zeggen wanneer hij begonnen was met het seksueel misbruik.