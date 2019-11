Meisje (10) zwanger na verkrachting door 15-jarige broer: “Ik wist niet wat me overkwam” Redactie

12 november 2019

11u15

Bron: ANP 2 Een 10-jarig meisje is in Argentinië zwanger geraakt nadat ze door haar 15-jarige broer was verkracht, meldden lokale media. Dat gebeurde in de noordelijke plaats Posadas. Het slachtoffer bleek acht maanden in verwachting te zijn toen ze naar het ziekenhuis ging vanwege buik- en rugklachten.

In het ziekenhuis verklaarde het meisje dat haar eigen broer haar een keer verkrachtte en dat ze niet wist wat haar op dat moment overkwam. Inmiddels is bekend dat de oma van het slachtoffer na de bevalling de zorg van de baby op zich zal nemen. De 15-jarige broer zou inmiddels door de familie zijn verstoten.

Het 10-jarige meisje wordt niet de jongste moeder ooit. Die komt uit Peru. Daar kreeg een 5-jarig kind met een afwijkend hormoonsysteem in 1939 een baby. Nooit is duidelijk geworden wie de vader was. De baby stierf uiteindelijk op 40-jarige leeftijd.