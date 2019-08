Meisje (1) overleden nadat ze door dronken ouders achtergelaten werd in ziekenhuis La Voix du Nord

22 augustus 2019

18u14

Bron: Sven Van Malderen 90 Het meisje (1) dat door haar ouders in het ziekenhuis bewust achtergelaten werd, is na drie dagen overleden. Hanëya verkeerde in kritieke toestand na een zwaar verkeersongeval dat veroorzaakt werd door haar dronken moeder. Gisteren kon de politie de ouders -alweer in allesbehalve nuchtere toestand- op de openbare weg arresteren. Ze boden daarbij geen enkele weerstand.

Het ongeval deed zich maandagavond rond 20 uur voor in Samer (Pas-de-Calais, in het noorden van Frankrijk). De vrouw knalde tegen de pijler van een spoorbrug, maar kwam er zelf met lichte verwondingen vanaf. Ook haar echtgenoot en een vierjarig kind hielden amper iets over aan de klap. De toestand van hun zoontje (3) leek in eerste instantie mee te vallen, maar intussen blijkt hij hersenschade opgelopen te hebben. “Verlamming aan één kant van het lichaam behoort tot de mogelijkheden”, stelt procureur Philippe Sabatier.

Nog erger was het gesteld met het jongste meisje. Omdat zij zo zwaar toegetakeld was, beslisten de ambulanciers om haar meteen met de helikopter naar Lille te transporteren. De ouders verbleven intussen met de rest van hun kroost in een ziekenhuis in Boulogne-sur-Mer.

Messteek uitgedeeld

In die belabberde omstandigheden besliste het koppel echter toch om het op een lopen te zetten. Net voor het ongeval had het duo immers een messteek uitgedeeld aan een man met wie ze in Boulogne afgesproken hadden. Voor die feiten worden ze nu officieel beschuldigd van moordpoging.

De politie lanceerde meteen een klopjacht, met succes. De twee konden in Outreau ingerekend worden, ze liepen -nog steeds- dronken rond op straat.

“We zijn er quasi zeker van dat de ouders op het moment van het ongeval ook onder invloed waren van alcohol”, laat het parket weten. “De bloedanalyse moet duidelijk maken in welke mate ze in de wind waren en of ze eventueel drugs genomen hebben.”

Partnergeweld

In 2011 werd de vrouw alvast nog veroordeeld voor gewapende diefstal en het gebruik van verdovende middelen. Haar echtgenoot werd in de voorbije jaren verschillende keren veroordeeld voor partnergeweld. Het stel was werkloos.

De moeder van de bestuurster riep haar dochter eergisteren nog op om zich te melden bij de politie. “We proberen hen sinds deze ochtend te bereiken, maar hun gsm’s zijn uitgeschakeld. We willen dat ze zich overgeven. Of bel ons tenminste. Denk aan jullie dochtertje", smeekte ze.