Meighan (27) ruziet met moeder op terugweg van huwelijksfeest en stapt uit, haar lichaam wordt dagen later aangetroffen mvdb

25 augustus 2018

11u08

Bron: Oregon Live - NY Post 0 Joggers hebben donderdag nabij een snelwegberm in de Amerikaanse staat Oregon een lichaam gevonden waarvan de persoonsbeschrijving en kledij beantwoorden aan het signalement van de vermiste Meighan Cordie. De 27-jarige verdween zaterdagavond laat toen ze met haar moeder terugkeerde van een trouwfeest.

De twee kregen ruzie in de auto waarna Cordie haar moeder vroeg om de wagen te stoppen. Ze stapte in de omgeving van het dunbevolkte plaatsje Dayton uit en liet haar schoenen en smartphone achter. Ze wandelde in de duisternis van de snelweg af. Haar lichaam is zo'n dertien kilometer verder aangetroffen. Cordie droeg een blauw broekpak en verliet met haar moeder het huwelijksfeest rond half elf 's avonds. Da's niet ongewoon, in de Verenigde Staten zijn trouwfeesten sneller afgelopen dan hier.



De verdwijning van Cordie leidde 's anderendaags tot een grote zoektocht die zonder resultaat bleef. Intimi startten een facebookpagina waarin gevraagd werd uit te kijken naar de vrouw. Haar overlijden werd donderdag op de socialenetwerksite bekendgemaakt. Ook werd gevraagd om de privacy van de rouwende familie te respecteren.



De precieze doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het onderzoek naar haar overlijden is nog niet afgerond. Het is evenmin duidelijk waarom Cordie ruzie kreeg met haar moeder. Ze laat een driejarig dochtertje na.