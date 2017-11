Mehdi Nemmouche vandaag even terug in Frankrijk TK

Bron: Belga 0 rv Mehdi Nemmouche. Mehdi Nemmouche, de vermoedelijke dader van de aanslag van het Joods Museum in Brussel, wordt deze voormiddag in Parijs waarschijnlijk in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt er onder meer verdacht van de ontvoering en opsluiting van vier Franse journalisten in Syrië. Dat is vernomen bij zijn advocaat Francis Vuillemin.

De Franse jihadist wordt vandaag in de loop van de dag voorgeleid voor een antiterreurrechter. Hij zal aan het Parijse justitiepaleis aankomen onder strenge bewaking.

Didier François, Pierre Torrès, Edouard Elias et Nicolas Hénin, die in juni 2013 ontvoerd werden en tien maanden later bevrijd werden, herkenden Nemmouche kort na hun terugkeer in Frankrijk. Eind oktober werd Nemmouche al overgebracht van de gevangenis van Brugge naar die van Leuze-en-Hainaut. In België moet de man terechtstaan voor moord in een terroristische context.