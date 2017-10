Mehdi Nemmouche naar Parijs voor dossier van ontvoering van Fransen in Syrië MV

Bron: Belga 0 rv Mehdi Nemmouche, de hoofdverdachte van de aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014, wordt naar Parijs ontboden op 15 november om er in staat van beschuldiging te worden gesteld van de ontvoering en opsluiting van Franse burgers in Syrië, onder wie vier journalisten. Dat heeft RTL dinsdag gemeld.

Henri Laquay, een van de advocaten van Nemmouche noemt de dagvaarding "tamelijk logisch" gezien het Europese arrestatiebevel dat tegen zijn cliënt was uitgevaardigd. "Hij kan in de praktijk naar Frankrijk gebracht worden om er door een onderzoeksrechter in staat van beschuldiging te worden gesteld en om daarna terug te keren naar België voor zijn proces hier", aldus de advocaat.