Megaproces tegen vijf Belgen en Nederlander begonnen over dubbelmoord Brian Dalfour en Muljaim Nadzak PVZ

16 september 2019

17u57

Bron: ANP 1 In Breda is een megaproces aan de gang tegen vijf Belgen en een Nederlander. Ze worden verdacht van de moord op Brian Dalfour, voorman van motorclub No Surrender, en Muljaim Nadzak, die in oktober 2015 werden doodgeschoten in een vakantiehuis in Hooge Zwaluwe.

Wat zich precies in het vakantiehuis heeft afgespeeld, is tot dusver grotendeels onduidelijk gebleven. Dat het er uitermate wild aan toe is gegaan, staat vast: Dalfour (47) en de Macedoniër Nadzak (34) bezweken aan meerdere schotwonden. Twee verdachten raakten gewond. De achtergrond van het geweld in Hooge Zwaluwe is vermoedelijk een zogenaamde ripdeal geweest, een gewelddadige roof van drugs of drugsgeld.

Vier van de Belgische verdachten verklaarden dinsdag dat de twee slachtoffers nog leefden toen ze uit het vakantiehuisje vluchtten. In de rechtbank ontkenden ze dat ze de Amsterdamse No Surrender-baas en zijn kompaan hebben doodgeschoten. De Belgen vertelden dat ze drugs wilden kopen en dat ze toen werden overvallen door mannen die zich voordeden als politie. Ze zouden zijn vastgebonden met kabelbinders. Nadzak schoot daarna op verdachte Samir T., waardoor de Antwerpenaren in de gaten kregen dat het helemaal geen politie was.

Doodsbang zouden de Belgen zich daarop hebben losgeworsteld en uit het huisje zijn gevlucht. Justitie denkt dat de Belgen de twee daarbij doodschoten. T. en de verdachte tussenpersoon Roy O., die van de ripdeal op de hoogte was, raakten gewond door kogels.

Tijdens de zitting werd maandag de lugubere situatie in het huisje besproken. Alle negen schotwonden bij alle betrokkenen kwamen aan bod. Daaruit blijkt dat de twee slachtoffers van onderen beschoten moeten zijn. Maar ook vertelde de rechter hoe Nadzak een spoor van bloed achterliet toen hij tegen de muur in elkaar moet zijn gezakt.

De politie heeft in het huisje nooit geld, drugs of gebruikte wapens teruggevonden. Het onderzoek is daardoor complex. Justitie komt donderdag met strafeisen. De rechtbank heeft voor de zaak elf zittingsdagen uitgetrokken, verspreid over drie maanden. De uitspraak is gepland op 27 november.