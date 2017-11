Megan geeft interview over vermoorde vriendin, drie weken later wordt ze zelf om het leven gebracht Sven Van Malderen

14u17

Bron: News.com.au 16 Rv Links: Rhonda Jones. Rechts: Megan Oxendine. Een golf van moorden en verdwijningen houdt het Amerikaanse stadje Lumberton in de ban. De plaatselijke bevolking houdt rekening met een seriemoordenaar, de politie is lang niet overtuigd van die piste.

Enkele 'bizarre toevalligheden' doen nochtans anders vermoeden. Op 18 april werden de lichamen van Christina Bennett (32) en Rhonda Jones (36) gevonden in een alleenstaand huis en een afvalcontainer in de buurt.

Kort nadien werd Megan Oxendine, een vriendin van Jones, geïnterviewd over haar dood. Vreemd genoeg werd net zij drie weken later het volgende slachtoffer: agenten vonden haar stoffelijk overschot in een bebost gebied, op minder dan tweehonderd meter van de twee andere locaties. Volgens vrienden was de 28-jarige vrouw naakt vastgebonden en zat ze onder het bloed. De politie wil echter niet kwijt op welke manier het trio om het leven gekomen is.

Is Cynthia Jacobs’ disappearance connection to others missing from Lumberton? https://t.co/AD9vxj2ddD pic.twitter.com/LPbpxasFpH Jerrie Dean(@ JerrieDean) link

Abby en Cynthia vermist

Intussen zijn met Abby Patterson (20) en Cynthia Jacobs (41) ook nog twee dames in de buurt vermist geraakt. Alle vijf hebben ze een drugsverleden, toch wordt hun zaak als apart misdrijf behandeld. En om het allemaal nog wat vreemder te maken, beweert een schoonzus dat Cynthia als laatste persoon Megan nog in levende lijve gezien heeft.

Dat er geen enkele link is, kan de plaatselijke bevolking dan ook moeilijk geloven. Hun stadje telt zo'n 21.500 inwoners, dat is vergelijkbaar met een gemeente als Koekelberg bij ons. Op Facebookfora en in blogs gonst het bijgevolg van de theorieën rond een seriemoordenaar.

FoxNews: Abby Patterson disappearance: $10K reward offered in missing woman case https://t.co/EKITkIDOrt Supra1BqTeam(@ supra1Bqteam) link

Ontslagen uit afkickcentrum

De familie van de vermiste Abby maakt zich intussen grote zorgen. Zij kwam vanuit Florida om haar moeder te bezoeken, maar verdween op haar beurt spoorloos. De twintigjarige jongedame was nog maar net ontslagen uit een afkickcentrum, opioïden bleken in haar geval de boosdoener.

Abby werd voor het laatst gezien op nog geen kilometer van de plek waar de drie vrouwen vermoord teruggevonden werden. Ze stapte naar verluidt in een oude bruine Buick van een mannelijke kennis. Haar laatste Facebookpost dateert van 4 september, op een foto poseert ze trots met haar moeder en grootmoeder. "Familie is voor eeuwig", had ze erbij geschreven.

"Tijd is stil blijven staan"

Haar moeder Samantha Lovette blijft intussen zoektochten en nachtwakes organiseren, want haar dochter mag niet vergeten worden. "Het zijn twee bijzonder pijnlijke maanden geweest. De tijd is stil blijven staan sinds 5 september, de dag waarop je zei dat je binnen een uur terug zou zijn. Die uren zijn intussen maanden geworden", schreef ze gisteren op Facebook. "Zo lang hebben we elkaar nog nooit moeten missen. Het wordt er niet makkelijker op, elke dag vallen er tranen."

"Ik beloof je dat ik niet zal stoppen tot we je gevonden hebben. Ik zei vroeger altijd dat beloftes mijn ding niet waren omdat ik niemand wilde teleurstellen, maar aan deze zal ik me houden. Ik zal blijven zoeken, ik zal nooit stoppen, ik zal je op een of andere manier vinden."

"We weten dat Abby hier niet uit vrije wil voor gekozen heeft", voegt haar zus Sandy toe. "Normaal praat ze elke dag met mijn ma en nu horen we niets meer." Voor de gouden tip wordt intussen een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd.