Megan (27) weet niet dat ze vorige week is bevallen omdat ze in coma ligt door coronavirus KVE

16 april 2020

11u46

Bron: Daily Mail, WDTN, CNN 136 Megan Jeffries (27) uit de Amerikaanse staat Ohio was hoogzwanger toen ze positief testte op het coronavirus. Daarna verslechterde haar toestand zienderogen, waarna ze in een kunstmatige coma is gebracht. Op 9 april beviel ze na van een gezonde jongen via een spoedkeizersnede. Maar Megan weet dit zelf nog altijd niet en vecht momenteel voor haar leven.



“Ze is er niet van op de hoogte dat ze haar baby heeft gekregen na 29 weken zwangerschap”, vertelt haar schoonzus Kacie Jeffries aan een lokale nieuwszender.

Toen Megan, zelf verpleegster en al mama van een dochtertje, zeven maanden zwanger was, ontwikkelde ze milde symptomen. Vervolgens testte ze positief op het coronavirus.



Ze werd steeds zieker. Maar volgens haar broer Shaun is haar toestand in een tijdspanne van amper 24 uur enorm achteruitgegaan.

“Ze huilde”

“Het is echt beangstigend hoe snel het kan gaan. Je moet het zeggen zoals het is: het is echt een gemeen virus”, zegt hij. Shaun vertelt dat zijn zus echt wel besefte dat het virus gevaarlijk was. “Ze huilde en zei tegen mijn moeder dat ze niet dood wilde. Ze wist maar al te goed hoe ernstig de situatie was.”

Haar toestand bleef verslechteren, waarna haar longen het dreigden te begeven. Megan werd in een kunstmatige coma gebracht en aan een kunstlong gelegd. Die kunstlong neemt dan - zolang het nodig is - de taak van de longen over. Ze voorziet het bloed van zuurstof en ontdoet het van koolstofdioxide.

In allerijl hebben de artsen een spoedkeizersnede uitgevoerd, waarna de baby gezond en wel het levenslicht zag. “Toen zeiden de artsen dat dit het laatste was wat ze nog konden doen”, legt Shaun uit. Het jongetje is ondertussen al twee keer getest op het coronavirus en telkens was het resultaat negatief. Aangezien hij prematuur is, moet hij nog wel een tijdje in het ziekenhuis blijven.

Echtgenoot en kersverse vader Donny kon zijn zoontje drie dagen na de geboorte eindelijk in zijn armen houden. Het kindje heeft nog geen naam gekregen omdat de familie hoopt dat Megan het zal halen. Haar toestand is inmiddels lichtjes verbeterd.

