Megajackpot in Amerikaanse loterij gevallen: 570 miljoen dollar Redactie

08u11

Bron: ANP 3 REUTERS Een inwoner van de Amerikaanse staat New Hampshire is in één klap schatrijk geworden. De jackpot in de Powerball-loterij viel op een lot dat daar is verkocht. De winnaar, nog onbekend, krijgt een bedrag van 570 miljoen dollar, omgerekend ruim 470 miljoen euro.

Het is de op een na hoogste prijs in de geschiedenis van de Powerball, de loterij die bekendstaat om de hoge bedragen. In augustus was een alleenstaande moeder in Massachusetts met één lot 758,7 miljoen dollar rijker geworden.

Op vrijdag had iemand uit Florida ongeveer 450 miljoen dollar gewonnen in een andere loterij.