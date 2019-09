Megajacht der superlatieven staat te koop: dit mag je verwachten voor 295 miljoen euro KVE

10 september 2019

16u36

Bron: CNN, 20min.ch 4 Indien je er altijd van hebt gedroomd om een superjacht te bezitten en over een fiks spaarbedrag beschikt, dan is nu jouw kans aangebroken. Een luxeschip dat toebehoorde aan wijlen Paul Allen, medeoprichter van Microsoft, staat te koop voor 295 miljoen euro. Maar voor dat bedrag krijg je wel wat.

Na de dood van Paul Allen (65) in 2018 werden zijn bezittingen grotendeels in de verkoop gezet. Sinds vorige week is de ‘Octopus’, een iconisch megajacht, hetzelfde lot beschoren.

Het gaat om een van de grootste private superjachten ter wereld met een lengte van 126 meter en kan volgens CNN qua grootte wedijveren met een torpedojager van het Amerikaans leger. Het schip met acht dekken, dat in 2003 werd gebouwd en dit jaar volledig werd vernieuwd, is geschikt voor 26 gasten en 63 crewleden.

De Octopus beschikt over een zwembad en jacuzzi, een wellness, fitness en bar. Maar daarnaast heeft het luxejacht nog meer opvallende voorzieningen zoals een opnamestudio en cinema, basketbalveld, glazen observatiedek, twee helipads en zelfs een knalgele onderzeeër (met plaats voor tien personen).

Met zo veel luxe aan boord hoeft het dan ook niet te verbazen dat heel wat beroemdheden ooit zijn meegevaren met het schip. Zo maakte Mick Jagger gebruik van de opnamestudio.

Welke miljardair zal zich laten verleiden om diep in de buidel te tasten?