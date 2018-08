Megadrugsvangst in Mallorca: einde van door Nederlanders gerunde cocaïnelijn van Colombia naar Europa Caspar Naber

20 augustus 2018

19u52

Bron: AD.nl 10 Vijf Nederlanders zijn afgelopen weekend op heterdaad betrapt tijdens het smokkelen van maar liefst 300 kilo cocaïne naar Mallorca. De drugs, met een geschatte straatwaarde van 18 miljoen euro, zat verstopt in een luxe motorjacht. Met de arrestaties is een cocaïnelijn van Colombia naar Europa opgelost, meldt de Spaanse douane.

Vigilancia Aduanera intercepta 300 kgs de cocaína en un barco entre Mallorca y Eivissa. Detenidos cinco holandeses afincados en Port Adriano . La droga procedía de Colombia

El operativo es fruto de una investigación abierta hace un año y medio conjunta con @Europol. pic.twitter.com/hAdbacjBOm ADUANAS-VIGILANCIA ADUANERA🇪🇸(@ aduanassva) link

De drugsvangst, een van de belangrijkste in de recente geschiedenis van de Balearen, vond zaterdagnacht plaats. De douane ging op zo'n 27 kilometer uit de kust van Ibiza aan boord van het schip van de Nederlanders. In het ruim vonden de douaniers tientallen pakketten cocaïne.

Tijdens de grootscheepse operatie 'Haircut' (Knipbeurt in de zin van pluk-ze) werden de vijf Nederlanders gearresteerd. Ze stonden ingeschreven in Port Adriano en waren volgens de douane van plan de drugs naar Europa te smokkelen. Daarbij gebruikten ze Mallorca als logistiek centrum.

Se trata de una de las más importantes aprehensiones de cocaína en Baleares, fruto de una larga investigación iniciada en 2016 cuando se detectó una embarcación vinculada a una red narcotraficante. La operación, denominada Haircut, ha permitido incautar 300 kilos de cocaína. pic.twitter.com/ffQ7tg8u6a ADUANAS-VIGILANCIA ADUANERA🇪🇸(@ aduanassva) link

Spaanse havens

De arrestaties waren het resultaat van een onderzoek in samenwerking met Europol. Dat begon anderhalf jaar geleden toen de Spaanse douane een schip met drugs onderschepte. Het bleek deel uit te maken van een smokkelnetwerk.

Verder onderzoek leidde volgens de douane naar de Nederlanders. Zij bleken met hun in Gibraltar geregistreerde motorjacht HCH-X op volle zee cocaïne op te pikken die met schepen naar de Middellandse Zee was gesmokkeld. Vervolgens vervoerden ze de drugs naar havens op het Spaanse vasteland, van waaruit de cocaïne werd verspreid over Europa.