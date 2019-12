Megadrugsvangst in haven Montevideo RL

28 december 2019

04u43

De Uruguayaanse marine heeft vrijdag bijna 4,5 ton cocaïne in beslag genomen in de haven van hoofdstad Montevideo. De vangst is een absoluut record. Het Zuid-Amerikaanse land is in toenemende mate een knooppunt voor drugstransporten naar Europa, waaronder Antwerpen.

De 4.418 kilo cocaïne was verstopt in drie containers vol met sojameel die bestemd waren voor Togo in West-Afrika. Marine- en douanebeambten kwamen de drugs op het spoor nadat een beeldscan van de eerste container onregelmatigheden aan het licht bracht. De Uruguayaanse marine spreekt in een verklaring van “het toebrengen van de grootste slag tegen de drugshandel in de geschiedenis van ons land".

De sojameel en cocaïne waren dinsdag ingeladen op een boerderij in het zuidwesten van Uruguay. Ook daar heeft de politie inmiddels een inval gedaan, waar nog een ton cocaïne is aangetroffen. Dagblad El País de Uruguay meldt dat er vier arrestaties zijn verricht.

De eigenaar van het sojabedrijf en de chauffeurs die de containers naar de haven van Montevideo brachten, zijn inmiddels ook verhoord.

‘Sojabonen’ voor Antwerpen

Het is niet de eerste keer dat internationale drugstransporten aan de haven van Montevideo en sojahandel worden gelinkt. Eind juli werd 4,5 ton cocaïne in de haven van Hamburg in beslag genomen, met een straatwaarde van ruim een miljard euro. Die vracht (4.200 pakketjes verstopt in 211 sporttassen) was eveneens afkomstig uit Uruguay en gedeclareerd als sojabonen met bestemming Antwerpen.

20 November werd in de haven van Montevideo ook al een container aangetroffen met in totaal meer dan drie ton cocaïne, met een geraamde straatwaarde van “bijna 700.000 euro” volgens de Uruguayaanse douane.

Eerder dit jaar, in mei, vertrok een privéjet met 603 kilo cocaïne aan boord van het internationale vliegveld van Montevideo naar Frankrijk. Daar werd de jet aan de ketting gelegd dankzij een gezamenlijke operatie van de Amerikaanse antinarcoticabrigade DEA en Europol, aldus dagblad Le Parisien.

Colombia, Peru en Bolivia worden gezien als de belangrijkste producenten van cocabladeren, waarmee cocaïne kan worden gemaakt. Drugshandelaren zoeken steeds nieuwe routes, waaronder Argentinië, Brazilië en Uruguay, om hun waar naar de belangrijkste afzetmarkten zoals Europa en de VS te verschepen.