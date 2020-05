Meeuwen in Rome beginnen opnieuw op ratten en duiven te jagen doordat ze door lockdown verhongeren PVZ

03 mei 2020

14u12

Bron: The Independent 4 Ook meeuwen in Rome voelen de gevolgen van de lockdown door het coronavirus. Doordat mensen verplicht in hun kot zitten en ook toeristen wegblijven, krijgen de vogels geen restjes eten meer en hongeren ze uit. Hun natuurlijke roversinstinct komt weer naar boven en de dieren jagen opnieuw op ratten en andere vogels.

Het zwaar getroffen Italië is al sinds 9 maart in lockdown om het coronavirus er in te perken. In totaal vielen er al 28.710 slachtoffers en het land doet er alles aan de verspreiding verder tegen te houden. Scholen zijn er dicht, restaurants en cafés blijven gesloten en mensen blijven verplicht thuis. Ook meeuwen voelen daar de gevolgen van nu ze de restjes eten op de grond van de vele toeristen niet meer hebben om zich te voeden.

Volgens zoöloog Bruno Cignini zijn de vogels daarom terug in hun natuurlijke patroon gevallen van roofdieren: “Ze vangen vooral duiven, maar ook zwaluwen en zwarte vogels. Ze jagen ook op vissen in de Tiber.” De vogels voeden zich al vaker met dode vogels aan de kant van de weg, maar hebben nu dus ook hun echte roversinstinct terug gekregen. Volgens de zoöloog vechten ze onder meer met ratten om zich te kunnen voeden.

De meeuwenpopulatie vormt een groot probleem in Rome. Er leven er tienduizenden in de grootstad en ze gedragen zich erg agressief. In normale tijden nemen de vogels het voedsel uit de handen van toeristen en graaien ze eten mee van de tafeltjes. Door het afvalproblemen van vorig jaar in Rome, nam het aantal meeuwen sterker toe, de burgemeester sprak toen zelfs van een echte crisis.