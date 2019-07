Meestgezochte criminelen van Nederland zien er volgens de politie nu zo uit Koen Voskuil

16 juli 2019

21u35

Bron: AD 0 De Nederlandse politie heeft vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht verouderingsbeelden getoond van Ridouan Taghi en Saïd Razzouki, de meestgezochte criminelen van Nederland. De hoop is dat vakantiegangers ze ergens spotten.

We kennen hem vooral van een strandfoto, waarin hij lachend in de lens kijkt. En van wat slecht belichte plaatjes op bed en in een kamer. Maar de meest recente foto van Ridouan Taghi (41) is alweer vier jaar oud. Daarom heeft de nederlandse Landelijke Eenheid van de politie een speciale verouderingstekenaar aan het werk gezet om het portret van Taghi te actualiseren. Voor zover de twee geen plastische chirurgie hebben ondergaan, want ook dat kan de politie niet uitsluiten.

Oproep aan vakantiegangers

Ook van de voortvluchtige Saïd Razzouki (47) heeft de politie een verouderingsschets gemaakt, opdat mensen hem wellicht sneller herkennen. “De zomervakantie is begonnen en mensen vliegen over heel de wereld uit. Misschien zien ze in hun vakantieland wel één van deze twee mannen”, zegt politiewoordvoerder Thomas Aling.

De politie noemt specifiek een aantal landen op waar de twee zouden kunnen verblijven. Dat zou in Mexico, Colombia, Spanje, Marokko of Dubai kunnen zijn. “Er wordt veel gespeculeerd over hun verblijfplaats. Dit zijn landen waar wij serieus rekening mee houden”, aldus Aling.

Tekst gaat verder onder de tekening.

De politie benadrukt dat mensen alleen informatie moeten doorgeven en niet zelf in actie moeten komen. “Dit zijn levensgevaarlijke criminelen.” Op politie.nl staat een telefoonnummer dat tipgevers kunnen bellen die anoniem willen blijven. Het Openbaar Ministerie heeft een recordbedrag van 100.000 euro per persoon uitgeloofd voor de gouden tip.

‘Geoliede moordorganisatie’

Taghi en Razzouki worden gezocht voor het opdracht geven voor tenminste vijf moorden. Vorige week begon de rechtszaak-Marengo tegen (onder anderen) de Utrechtse topcriminelen. Justitie beschouwt Taghi als de onbetwiste leider van een ‘geoliede moordorganisatie’, die meedogenloos zou hebben afgerekend met rivalen, verraders, afvalligen en schuldenaars.

Volgens het OM zitten Taghi en Razzouki in elk geval achter de moorden op Spyshop-houder Ronald Bakker, de moord op Samir Erraghib, de moord op Ranko Skekic, de vergismoord op Hakim Changachi en de moord op misdaadblogger Martin Kok.

De twee staan al sinds maart 2018 op internationale opsporingslijsten, maar zijn ondanks veel geruchten spoorloos. In de onderwereld worden vooral Colombia, Mexico en Dubai als schuilplaatsen genoemd. Ook zijn er verhalen dat Taghi gewoon in Nederland zou zitten.

Tekst gaat verder onder de tekening.

Dodenlijst

De topcrimineel volgt de berichtgeving over hem in Nederland in elk geval op de voet. Toen in mei 2019 bekend werd dat misdaadverslaggever Peter R de Vries op de dodenlijst van Taghi zou staan, reageerde de topcrimineel hoogstpersoonlijk met een briefje, waarin hij schreef dat het onzin was: “Ik heb geen reden om jou iets aan te doen.”

In mei pakte de politie drie mannen op in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Het gaat om de broers Mao en Mario R., die worden gezien als vertrouweling van Taghi. De derde is Alejandro ‘Rambo’ P., die veroordeeld is voor het medeplegen van de mislukte aanslag op Peter Pjotr R. in Diemen in november 2015.

De politie hoopt dat vakantiegangers voor een nieuwe doorbraak kunnen zorgen. “We zijn keihard bezig met dit onderzoek en willen alle middelen inzetten”, zegt Aling.