Meesteroplichter Bernie Madoff heeft “nog hooguit 18 maanden” te leven en vraagt vrijlating KVDS

06 februari 2020

18u16 0 De advocaat van meesteroplichter Bernie Madoff (81) heeft woensdag aan de rechtbank gevraagd om zijn cliënt om medische redenen vrij te laten. De man die de grootste piramidefraude uit de moderne geschiedenis opzette en investeerders miljarden euro’s afhandig maakte, werd in 2009 veroordeeld tot 150 jaar cel. Hij zou echter lijden aan een ernstige nierziekte en nog hooguit 18 maanden te leven hebben. Hij wil graag thuis sterven.

Madoff pleitte elf jaar geleden schuldig aan het oplichten van duizenden slachtoffers in maar liefst 120 verschillende landen. Daarbij waren ook heel wat gewone mensen. Hij deed hun spaarcenten verdwijnen als sneeuw voor de zon en sommigen moesten zelfs terugkeren uit pensioen omdat ze alles kwijt waren. Minstens vier van zijn slachtoffers stapten uit het leven.

Nierziekte

De meesteroplichter zou nu in de laatste stadia zitten van een ernstige nierziekte. Hij zou de klok rond hulp nodig hebben en kan zich alleen nog verplaatsen in een rolstoel. Door zijn gevorderde leeftijd zou hij niet meer in aanmerking komen voor een transplantatie en hij ligt inmiddels op de dienst palliatieve zorgen van een gevangenis in Butner, North Carolina.





“Ik ben terminaal”, zei hij in een recent telefoontje met de Washington Post, waarin hij ook zijn spijt betuigde voor zijn daden. “Er is geen genezing meer mogelijk voor mij. Ik heb elf jaar in de cel gezeten en ik heb al echt afgezien.” (lees hieronder verder)

Volgens Madoff moet hij aan de dialyse en neemt hij tien soorten medicatie. Hij zou een korset dragen, medische schoenen en pijn hebben in zijn heupen, dijen en knieën. Die krampen zouden ook maken dat hij nooit langer dan een uur per aan een stuk slaapt.

Het gevangeniswezen bevestigde op basis van het medisch dossier van Madoff dat hij nog maar 18 maanden te leven heeft. Naast de nierziekte, zou hij ook lijden aan een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en een aandoening waarbij de werking van zijn schildklier verstoord is.

Criteria

Madoff zou aan de criteria voor vrijlating om medische redenen voldoen, maar het gevangeniswezen weigerde zijn aanvraag in december. “Meneer Madoff is verantwoordelijk voor het verlies van meer dan 13 miljard dollar (12 miljard euro, red.) van investeerders. In het licht daarvan zou zijn vrijlating de ernst van zijn vergrijp minimaliseren”, klonk het. Madoff gaat daar nu tegen in beroep.

Als laatste wens zou hij zich willen verzoenen met zijn kleinkinderen. Zijn zonen zijn inmiddels overleden, iets wat Madoff beschouwt als een straf erger dan gevangenis. Mark stapte uit het leven op de tweede verjaardag van de arrestatie van zijn vader. Andrew stierf in 2014 aan kanker.

“Geen genade”

Enkele van de slachtoffers van Madoff lieten al weten dat ze niet van genade willen horen. Onder meer Gregg Felsen (72), die al zijn spaargeld kwijtraakte en nu als fotograaf werkt in Californië. Hij zou naar eigen zeggen nooit met pensioen kunnen gaan. “Ik heb nooit een meevaller gehad. Waarom zou hij die wel moeten krijgen? Omdat hij terminaal ziek is? Ik ben terminaal failliet.”

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of online op www.zelfmoord1813.be

Meer over Bernie Madoff

gezondheid