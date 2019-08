Meeste Oost-Duitsers hebben het vandaag beter dan voor de val van de Muur TT

12 augustus 2019

17u25

Bron: Belga 0 Bijna dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur vindt 69 procent van de mensen die in voormalig Oost-Duitsland wonen dat het leven beter is in een herenigd Duitsland. Dat blijkt uit een peiling van het Forsa Institute bij 1.500 mensen ouder dan 45.

Negen procent van de respondenten gaf aan dat zijn levensomstandigheden slechter zijn geworden sinds de val van de Muur, terwijl 18 procent zei dat alles hetzelfde is gebleven.

Vooral respondenten tussen de 55 en 60 jaar, mensen met een gemiddeld opleidingsniveau en mensen met een laag inkomen lieten weten dat ze het nu slechter hebben dan tijdens de Duitse Democratische Republiek (DDR).



Meer dan een kwart (27 procent) van hen vertelde dat zijn inkomen en pensioen nu lager zijn dan voor de val van de Muur. Van de mensen voor wie het leven niet verbeterd is, liet 30 procent weten te zullen stemmen op de extreemrechtse AfD.

Een vijfde (21 procent) van hen is ongerust over de toekomst, en 17 procent voelt "een achteruitgang van interpersoonlijke relaties". Volgens hen was er ten tijde van de DDR minder egoïsme en jaloezie.

Een tiende van de mensen die vinden dat ze het nu minder goed hebben denkt dat politici vandaag de dag even corrupt zijn als in de DDR. Volgens 4 procent van hen zijn er in hedendaags Duitsland te veel buitenlanders en migranten.

Meer over DDR

Muur

Duitsland