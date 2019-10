Meeste metrostations gesloten in Hongkong, duizenden demonstranten trotseren maskerverbod jv

06 oktober 2019

08u17

Bron: afp, anp, blm 1 De meeste metrostations in Hongkong blijven vandaag gesloten. De maatregel kwam er na opstootjes tussen de politie en manifestanten, waarbij ook enkele metrostations werden vernield. Opnieuw zijn tienduizenden demonstranten in de stromende regen de straat op gegaan. Velen van hen dragen een masker, ondanks het maskerverbod dat sinds vrijdag geldt.

Nadat Carrie Lam, leider van Hongkong, een verbod aankondigde op het dragen van (mond)maskers tijdens de protesten, brak er vrijdag zowat overal in Hongkong protest uit.

Tal van actievoerders blokkeerden onder meer de grote verkeersassen in het hart van de zakenwijk. In de loop van de avond kwam het tot relletjes. Tijdens een schermutseling tussen een agent in burger en een aantal demonstranten werd een jongen van 14 neergeschoten.

De politie zette onder andere traangas in om de menigte die in de straten was samengetroept uiteen te drijven. In de marge van die onlusten werden ook metrostations en pro-Chinese handelszaken gevandaliseerd door brandstichting.

Hongkong maakt sinds vier maanden zijn ergste politieke crisis door, met bijna dagelijks acties en betogingen voor democratische hervormingen en uit protest tegen de achteruitgang van vrijheden en de toenemende controle door de Chinese regering op de semi-autonome regio.

Gisteren namen nog duizenden betogers deel aan niet-toegelaten manifestaties en flashmobs in verscheidene wijken van de stad.

