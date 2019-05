Meeste gevallen van mazelen in de VS in 27 jaar, nu al bijna drie keer zo veel als in heel 2018 TT

31 mei 2019

12u01

Bron: Belga 1 Het aantal gevallen van mazelen in de VS is op het hoogste niveau sinds 1992. Er zijn sinds het begin van 2019 al 971 nieuwe patiënten met deze besmettelijke ziekte geregistreerd, zo heeft het gezondheidsagentschap Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta bekendgemaakt.

"Als er in de zomer en herfst nog nieuwe gevallen bijkomen, kunnen de VS hun status als 'mazelenvrij land' verliezen", stelt het agentschap vast op haar website. In 2000 werd deze ziekte in de VS als overwonnen beschouwd, maar ze stak daarna weer de kop op. Vorig jaar waren er volgens de CDC 372 nieuwe gevallen van mazelen en intussen komt de ziekte opnieuw voor in 26 van de 50 Amerikaanse deelstaten.

Gezien het toenemende aantal ziekten in de VS heeft de lokale gezondheidsautoriteit de bevolking opgeroepen om zich opnieuw te laten vaccineren. "Ik wil de ouders op het hart drukken dat de vaccins tegen het krijgen van deze ziekte volkomen veilig zijn en zeker niet een bron van autisme kunnen zijn", aldus Robert Redfield, de directeur van de CDC.