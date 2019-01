Meeste Amerikanen geven Trump en Republikeinen schuld van shutdown KVDS

13 januari 2019

16u49

Bron: Washington Post 0 Een meerderheid van de Amerikanen geeft president Donald Trump en de Republikeinen de schuld van de huidige shutdown, die intussen de langste is uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een peiling van ABC News en de krant The Washington Post . Een meerderheid is nog altijd tegen de bouw van een muur aan de grens met Mexico, maar steun voor het project blijkt het afgelopen jaar wel toegenomen te zijn.

Die muur van 4,9 miljard euro is het belangrijkste twistpunt tussen de president en de Democraten – die sinds kort de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden – in de onderhandelingen over de shutdown. Door die shutdown zitten 380.000 medewerkers van negen overheidsdepartementen werkloos thuis zonder loon. Nog eens 420.000 ambtenaren – onder meer bij de douane en de post – moeten blijven werken, maar worden voorlopig niet betaald.

Muur

Hoewel nog altijd 54 procent gekant is tegen de bouw van de muur, is dat een stuk minder dan de 63 procent van vorig jaar. Vandaag zou 42 procent van de Amerikanen achter de muur staan, waar dat in januari vorig jaar nog 34 procent was. Het zijn vooral Republikeinen die meer en meer gewonnen zijn voor het idee. Bij hen steeg de steun voor de muur afgelopen jaar van 71 naar 87 procent.





Wat de Amerikanen vinden van het dreigement van Trump om de noodtoestand af te kondigen om de muur te kunnen bouwen? 66 procent van de Amerikanen is tegen en amper 31 procent voor. Ook hier is er een verschil binnen de partijen. Twee derde van de Republikeinen zou immers achter de president staan als hij de noodtoestand toch zou afkondigen. (lees hieronder verder)

Ook de bewering van de president dat er een humanitaire- en veiligheidscrisis is aan de grens met Mexico door illegale immigratie, wordt niet zomaar gevolgd. Amper 24 procent is het met hem eens. 47 procent vindt dat er een probleem is, maar weigert het een crisis te noemen.

Storende factor

Als het over de vraag gaat wie de schuld draagt voor de shutdown, zien we het volgende: 53 procent vindt dat Trump en de Republikeinen in het Congres de verantwoordelijkheid dragen, tegenover 29 procent die vindt dat de Democraten in het Congres de storende factor zijn. 13 procent vindt dan weer dat alle partijen verantwoordelijkheid dragen.

Opmerkelijk: dat zijn ongeveer dezelfde cijfers als op het einde van de shutdown in 2013, die 16 dagen duurde. 29 procent vond dat toen de schuld van toenmalig president Barack Obama en 53 procent wees de Republikeinen in het Congres als schuldige aan.

Impact

Voorlopig blijkt de impact van de shutdown echter vrij beperkt. De meeste Amerikanen zeggen er niets van te merken, 18 procent zegt dat ze er ongemak van ondervinden en 7 procent vindt het ‘een groot probleem’. Mocht de shutdown echter nog enkele maanden aanhouden – iets waarmee Trump dreigt – dan zou 38 procent dat als een crisis beschouwen. 41 procent zou het ‘een ernstig probleem’ vinden maar geen crisis en 18 procent zou het zelfs geen ernstig probleem vinden.