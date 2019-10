Meest zeldzame Pokémon-kaart ter wereld onder de hamer voor recordbedrag ADN

29 oktober 2019

12u59

De meest zeldzame Pokémon-kaart ter wereld is vorige week op een veiling in New York verkocht voor liefst 195.000 dollar (zo'n 176.000 euro). Daarmee is de kaart ook de meest waardevolle Pokémon-kaart die er bestaat, melden verschillende media.

Van de ‘Pokémon Illustrator Card’ werden in 1998 amper 39 exemplaren gedrukt, waarvan van slechts 10 gecertificeerde kaarten bekend is dat ze momenteel in het bezit van verzamelaars zijn.

Heilige graal

De kaart, die een illustratie van Pikachu bevat getekend door grafisch tekenaar Atsuko Nishida, werd nooit verkocht. Ze was specifiek voor een wedstrijd van het magazine CoroCoro Comic in Japan gemaakt. Voor het nummer van januari 1998 konden lezers hun eigen illustraties voor een tekenwedstrijd insturen, de winnaars op plaats één en twee kregen in totaal 23 kopieën van de speciale promokaart onder elkaar verdeeld.



Bij nog twee latere wedstrijden datzelfde jaar – eentje om een eigen Pokémon-kaart te ontwerpen en een andere om een inventieve Pokémon-aanval te tekenen, werden nog eens 16 kaarten uitgereikt aan winnaars.

Record

Samen met het originele tekenwerk van Nishida, bedenker en eerste ontwerper van het Pikachu-karakter, heeft de Pokémon-kaart als enige in zijn soort het woord ‘Illustrator’ bovenaan staan en een pennetje rechts onderaan. Pikachu houdt ook een tekenpen vast.

De zeldzaamheid ervan heeft geleid tot een hele reeks namaakversies, die de waarde van de officieel erkende exemplaren alleen maar de hoogte hebben ingejaagd. In de vroege jaren 2000 wisselden de kaarten meestal voor zo’n 20.000 euro van eigenaar. Meer recent ging een exemplaar voor zo’n 100.000 dollar (90.000 euro) onder de hamer – toen een record voor een Pokémon-kaart.

Nu is dat record dus verpulverd door een exemplaar “in perfecte staat” - op een recente veiling van Weiss Auctions in Lynbrook, New York. Met extra veilingkosten erbij werd in totaal 224.250 dollar (zo’n 202.000 euro) neergeteld, valt op te maken uit communicatie van het veilinghuis zelf.