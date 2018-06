Meest vrouwelijke ooit in Spanje: nieuwe regering legt de eed af Redactie

07 juni 2018

11u00

Bron: belga 0 De nieuwe Spaanse regering heeft vandaag de eed afgelegd in handen van koning Felipe VI. De Europees gezinde regering van de socialist Pedro Sanchez is onuitgegeven, want ze is de meest vrouwelijke ooit in Spanje. Zij telt immers elf vrouwen tegen zes mannen - Sanchez zelf niet meegerekend -, waarbij vrouwen ook sleutelposten bekleden.

De regering telt ook vier leden meer dan de conservatieve van Mariano Rajoy die vrijdag is gevallen. Het is, met 84 van de 350 zetels in het parlement, ook de meest krappe minderheidsregering sinds de terugkeer naar de democratie in Spanje. De legislatuur tot 2020 uitzingen wordt een moeilijke klus.

Sanchez nam vooral vertrouwelingen binnen zijn socialistische partij PSOE en onafhankelijken (zoals astronaut Pedro Duque) in zijn regeerploeg op. Van het linkse Podemos, dat stemmen had geleverd voor de motie van wantrouwen die vrijdag Mariano Rajoy noodlottig werd, is er niemand aan boord. "Wij garanderen geen steun", waarschuwde woordvoerster Noelia Vera van Podemos dan ook.