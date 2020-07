Meervoudig moordenaar geëxecuteerd in VS

17 juli 2020

Drugsdealer en moordenaar Dustin Honken (52) is vandaag geëxecuteerd in een gevangenis in Terre Haute in de Amerikaanse staat Indiana. Het is de derde doodstraf die wordt uitgevoerd op last van de federale overheid in de Verenigde Staten in een week, nadat federale executies zeventien jaar niet waren voorgekomen.