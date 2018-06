Meerderheid van de Duitsers kant zich tegen vluchtelingenbeleid van Merkel bvb

16 juni 2018

19u59

Bron: Belga 80 Een meerderheid van de Duitsers vindt het vluchtelingenbeleid van bondskanselier Angela Merkel (CDU) volgens een peiling verkeerd. Circa 57 procent van de Duitsers is gekant tegen Merkels aanpak van de vluchtelingencrisis. Dat blijkt uit de bevraging die het Instituut voor Opinieonderzoek Emnid voor Bild am Sonntag uitvoerde. Slechts 33 procent vindt dat Merkel juist handelt. Tien procent van de bevraagden was onzeker of had geen voorkeur.

Maar met 41 procent stelt de meerderheid van de Duitsers bij de vluchtelingenpolitiek meer vertrouwen in Merkel dan in minister van Binnenlandse Zaken en CSU-voorzitter Horst Seehofer, die 38 procent achter zijn naam krijgt. Ruim 15 procent vertrouwt geen van beiden. Bij de aanhangers van de Union ligt Seehofer met 47 procent nipt voor op Merkel (45 procent). Anderen waren onzeker of hadden geen mening.

Bij de aanpak van de vluchtelingen die al in een ander EU-land asiel hebben aangevraagd, steunt volgens een gepubliceerde peiling een meerderheid van 61 procent het plan van Seehofer. Die wil deze migranten aan de grens terugsturen. Slechts 32 procent volgt hem niet, aldus de RTL/n-tv Trendbarometer van het forsa-Instituut. In de Union is er momenteel erg veel verdeeldheid over de kwestie. Merkel en grote delen van de CDU wijzen Seehofers positie categoriek van de hand. Ze eisen een Europese oplossing.