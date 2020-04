Meerderheid New Yorkers steunt behoud lockdown, gouverneur populairder dan president jv

27 april 2020

18u41

Bron: AFP 0 Maar liefst 87 procent van de New Yorkers steunt het besluit van hun gouverneur om de lockdown te handhaven tot tenminste 15 mei. Dat blijkt uit een nieuwe peiling.

Volgens de studie uitgevoerd door Siena College tussen 19 en 23 april onder 803 kiezers in de staat New York kent één op de twee kiezers (51 procent) iemand die positief testte op het nieuwe coronavirus. New York is in de VS het hardst getroffen door de epidemie met meer dan 288.000 bevestigde gevallen of 30 procent van de Amerikaanse gevallen.

In de stad New York zelf, de economische hoofdstad van het land waar meer dan 16.000 bevestigde of waarschijnlijke sterfgevallen als gevolg van de epidemie zijn geregistreerd, bedraagt dit zelfs 60 procent. En 46 procent - bijna een op de twee kiezers in de eerste Amerikaanse metropool - zegt iemand "persoonlijk" te kennen die aan de epidemie is overleden.



Terwijl de Democratische gouverneur Andrew Cuomo herhaalt dat de versoepeling van de maatregelen alleen progressief kan zijn - met een mogelijke hervatting van de bouwsector en bepaalde productieactiviteiten pas vanaf 15 mei - geeft een meerderheid van de kiezers in de staat (56 procent) aan dat ze ook niet verwacht dat "dingen snel weer normaal worden".

De gouverneur is overigens populairder dan ooit: 84 procent keurt de manier waarop hij de epidemie beheert goed (15 procent is het daar niet mee eens), ver voor op president Donald Trump, die maar een score van 34 procent krijgt (65 procent keurt af).

De foutmarge voor dit onderzoek is 3,7 punten, volgens het Siena College Research Institute.