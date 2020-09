Meerderheid Kamer in Nederland schaart zich achter corona-app KVE

02 september 2020

18u48

Bron: Belga 0 Ondanks veel vragen en kritiek uit de Tweede Kamer (van volksvertegenwoordigers) in Nederland is een meerderheid voor de app CoronaMelder, die mensen moet waarschuwen als ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. De meeste partijen willen de invoering van de vrijwillige app "het voordeel van de twijfel" geven, zoals de PvdA het verwoordde.

Uit de Kamer kwam veel kritiek, over onder meer de testcapaciteit die door de app verder onder druk kan komen te staan, de afspraken met tech-giganten Google en Apple en de eerste ontwikkelfase van de app. Desondanks is een meerderheid voorzichtig positief. Wel willen onder andere GroenLinks dat de minister de app scherp in de gaten houdt en onderzoekt of het wel meerwaarde heeft ten opzichte van het huidige bron- en contactonderzoek.

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 734 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Nederland. Het is de sterkste toename in één dag sinds 11 augustus. In Amsterdam werden 118 mensen positief getest. In Rotterdam kwamen 108 nieuwe coronagevallen aan het licht. De drukte in de ziekenhuizen daalde wel iets, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ziekenhuizen behandelen nog 122 coronapatiënten, het laagste aantal in bijna een maand.