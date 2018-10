Meerderheid Ieren wil godslastering uit de grondwet kv

27 oktober 2018

02u25

Bron: Belga 0 Een meerderheid van de Ieren heeft zich in een referendum uitgesproken voor het schrappen van blasfemie (godslastering, red.) als misdrijf uit de Ierse grondwet. Dat blijkt uit een exitpoll van de Ierse zender RTE en van de Irish Times. Zo'n 70 procent van de ondervraagden zou voor het verwijderen van het grondwetsartikel hebben gestemd. Definitieve resultaten worden later vandaag verwacht.

Godslastering is nu nog strafbaar in Ierland, op grond van artikel 40.6.1 van de grondwet. Maar de wet is zelfs volgens de Ierse Kerk grotendeels achterhaald. In 2017 had minister van Volksgezondheid Simon Harris de wet al "absurd" en "een beetje gênant" genoemd.

Met het schrappen van het grondwetsartikel maken de Ieren verder komaf met hun aartsconservatieve katholieke erfenis. In mei sprak een meerderheid zich al uit voor de liberalisering van abortus en drie jaar geleden werd het homohuwelijk reeds goedgekeurd in Ierland. Er is ook nog een referendum gepland over een ander grondwetsartikel, waarin staat dat de plaats van de vrouw aan de haard is.



Het referendum vrijdag, waarvoor slechts een klein deel van de bevolking opdaagde, viel samen met de keuze voor een nieuwe president. Een meerderheid (zo'n 58 procent) zou zich hebben uitgesproken voor een verlenging van het mandaat van de 77-jarige Michael D. Higgins, zo blijkt uit de exitpoll. Zijn herverkiezing was verwacht. Het presidentschap in Ierland is een eerder symbolische functie.

Meer over Ierland

politiek

gezinsplanning

abortus

familie