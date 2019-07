Meerderheid Huis van Afgevaardigden stemt tegen afzetten Trump IB

18 juli 2019

00u35

Bron: ANP, Belga 6 Een resolutie van Democraat Al Green in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om een zogeheten impeachment (een afzettingsprocedure) te starten tegen president Donald Trump heeft het niet gehaald. Met 332 tegen 95 stemmen werd de resolutie verworpen.

Green, die eerder al twee pogingen ondernam om een afzettingsprocedure op te starten, greep de veelbesproken recente tweets van Trump aan om opnieuw een poging te wagen. Trump keerde zich op Twitter tegen vier vrouwelijke Democratische congresleden "Ga terug naar je eigen land en herstel het volledig gebroken en door misdaad geïnfecteerde thuisland", was de strekking van zijn verhaal.

De door velen als racistisch bestempelde tweets deden veel stof opwaaien in de VS. "Ik denk dat dit een typisch geval is van genoeg-is-genoeg", zei Green. Zijn resolutie bevatte onder meer de opmerking dat Trump "ongeschikt is om de Amerikaanse waarden van fatsoen en moraliteit te vertegenwoordigen."

Verdeeldheid bij Democraten

Bij de Democraten heerst veel verdeeldheid over de vraag of de afzettingsprocedure opgestart moet worden. Het is vooral de linkerzijde van de partij die daarvoor pleit. De Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, en andere prominenten verzetten zich tegen die procedure, die zeer onpopulair is bij de bevolking. De motie zou ook niet door Senaat geraken, aangezien die door de Republikeinen wordt gecontroleerd. Bovendien zou een mislukte afzettingsprocedure Trump juist in de kaart kunnen spelen bij de verkiezingen van 2020.

Het is de eerste keer dat het Huis is samengekomen om zich te buigen over een eventuele afzetting van de Republikeinse miljardair sinds zijn verkiezing in 2016.