Meerderheid Catalaans parlement stemt voor onafhankelijkheid

Bron: Belga 17 Epa / Photonews De Catalaanse leider Carles Puigdemont vandaag in het Catalaanse parlement. In de straten van Barcelona wordt er gevierd. Het Catalaanse parlement heeft vanmiddag met een geheime stemming een resolutie goedgekeurd om de onafhankelijkheid van de regio uit te roepen. De regionale parlementsleden stemden met een overtuigende meerderheid voor "een Catalaanse republiek als onafhankelijke en soevereine staat". De tekst werd goedgekeurd met 70 stemmen tegen 10. Er waren twee onthoudingen.

Van de 135 Catalaanse parlementsleden, brachten er 82 hun stem uit. Van hen waren er 70 voor afsplitsing, 10 tegen en stemden 2 blanco. De motie waarin wordt opgeroepen tot onafhankelijkheid was ingediend door de coalitie Junts pel Si (Samen voor Ja) en de linkse CUP die samen een meerderheid hebben. De leden van de socialistische partij, de volkspartij en de burgerpartij liepen weg.

Onderhandelingen met Madrid

De resolutie die werd goedgekeurd zegt zonder voorafgaande voorwaarden onderhandelingen met Madrid te willen opstarten. "Wij zullen de Catalaanse republiek vormen, als een onafhankelijk en soeverein land, onder de rechtsstaat", zo staat in de tekst. Bedoeling is "samenwerking aan te gaan in het belang van beide partijen. Onderhandelingen moeten noodzakelijkerwijze onder gelijken gebeuren".

Reactie Spaanse senaat

De Spaanse senaat is vandaag bijeen in Madrid om te stemmen over dwangmaatregelen zoals het buitenspel zetten van het Catalaanse parlement. De Spaanse premier Mariano Rajoy reageerde kort na de stemming. Hij riep via Twitter op tot kalmte en voorspelde dat "het recht de legaliteit in Catalonië'' zal herstellen.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR Mariano Rajoy Brey(@ marianorajoy) link

Getty Images Catalaanse leider Puigdemont tijdens de stemming vandaag in het parlement.

REUTERS Het Catalaanse volk reageert uitgelaten op het uitroepen van de onafhankelijkheid.

REUTERS Catalaans leider Puigdemont en zijn afgevaardigden applaudiseerden na het uitroepen van de onafhankelijkheid.

EPA De Catalaanse leider Carles Puigdemont vandaag in het Catalaanse parlement.