Meerderheid Britten is nu tégen brexit

Bron: Belga 2 Getty Images Betogers tegen de brexit in Londen op 8 december 2017. De brexit verliest in Groot-Brittannië almaar meer steun: uit een nieuwe rondvraag blijkt dat nu meer dan de helft van de Britten verkiest om in de Europese Unie te blijven. Uit een studie van onderzoeksagentschap BMG Research, zaterdagavond gepubliceerd door de Britse krant The Independent, blijkt dat 51 procent van de bevraagden tegen de brexit is, en amper 41 procent voor.

Volgens de krant is de 10 procentpunt het grootste verschil tussen voor- en tegenstanders sinds het referendum in juni 2016. De vraag of Groot-Brittannië in de EU moet blijven of niet, wordt door 7 procent beantwoord met 'Ik weet het niet'. Eén procent antwoordde helemaal niet.

Verantwoordelijk voor het uitdijende verschil tussen voor- en tegenstanders zijn vooral de Britten die niet deelnamen aan het referendum van juni 2016, zegt het hoofd van BMG Research, Michael Turner, in de krant. De niet-stemmers van destijds zouden nu in een overweldigende meerderheid (4:1) voor een verlengd verblijf in de EU stemmen. Voor- en tegenstemmers in juni 2016 bleven overwegend (ongeveer 90 procent) bij hun mening.

The Independent komt morgen met een speciale editie waarin politieke kopstukken wordt gevraagd of het niet tijd wordt voor een nieuw referendum.