Meerderheid Britse kiezers keurt geweld tegen parlementslieden goed kv

24 oktober 2019

21u21

Bron: Bloomberg, The Guardian 1 Een meerderheid van de Britse kiezers is ervan overtuigd dat geweld tegen parlementsleden “het waard is” om hun zin te krijgen wat betreft de brexit. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de universiteit van Cardiff en de universiteit van Edinburgh.

De peiling werd afgenomen bij 1594 volwassenen in Engeland, 1503 in Wales en 1006 in Schotland tussen 27 september en 3 oktober.

Van de kiezers uit het ‘Leave’-kamp, die een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie willen, geeft 71 procent van de Engelse kiezers, 60 procent van de Schotse kiezers en 70 procent van de kiezers uit Wales aan dat de brexit geweld jegens parlementsleden “waard is”.





58 procent van de Engelse kiezers uit het Remain-kamp, 53 procent van de Schotse kiezers en 56 procent van de kiezers uit Wales vinden dat geweld jegens parlementsleden “de prijs is die mag betaald worden” om in de EU te blijven.

Een meerderheid van de kiezers gaf in de rondvraag ook aan dat geweld jegens parlementsleden en gewelddadige protesten waarbij mensen “ernstig gewond” zouden geraken, waarschijnlijk zijn als de brexit doorgaat.

Polarisering

Ik denk dat deze verdeling nu existentieel is: het gaat om wie we denken dat we zijn en wie we denken dat we niet zijn. Richard Wyn Jones, universiteit van Cardiff

Richard Wyn Jones, professor politiek aan de universiteit van Cardiff zegt “ernstig geschokt” te zijn door de resultaten. “Aangezien we blijkbaar op nieuwe verkiezingen afstevenen waarbij verdere polarisering voor sommige partijen een opzettelijke campagnestrategie kan zijn, zouden deze bevindingen ons allemaal tot nadenken moeten stemmen en het belang benadrukken van een verantwoord en gematigd debat”, reageert hij. “Als we een verkiezing gaan houden waarin polarisering voorop staat, is het heel erg moeilijk om te zien hoe je deze kloof kan overbruggen”, aldus de professor.

“Ik denk dat deze verdeling nu existentieel is: het gaat om wie we denken dat we zijn en wie we denken dat we niet zijn. Het is heel moeilijk om te zien hoe het land in zijn huidige vorm brexit kan overleven”, stelt Wyn Jones.

Einde van de Britse unie

Van de 4103 ondervraagden gaf maar liefst 47 procent in Wales, 52 procent in Engeland en 61 procent in Schotland aan dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU uiteindelijk zou leiden tot het uiteenvallen van het land.

De meerderheid van de respondenten (74 procent in Engeland en Wales en 59 procent in Schotland) vindt het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk echter niet zo’n probleem als het zou betekenen dat het hele brexit-debat de uitkomst van hun voorkeur zal genieten.

Volgens Ailsa Henderson, professor politieke wetenschappen aan de universiteit van Edinburgh en co-directeur van de studie, blijkt uit het onderzoek dat de brexit-onderhandelingen “de unie van het land onder enorme druk zetten, los van het feit of we blijven of niet”.

Economische verliezen

Hoewel Leave-kiezers ervan overtuigd zijn dat de brexit koste wat kost moet doorgedreven worden, zijn meer dan de helft van de respondenten in de drie landsdelen ervan overtuigd dat het land merkelijk armer zal worden door de brexit. 76 procent van de Engelse en Schotse ondervraagden en 81 procent van die uit Wales geven echter aan dat de economische verliezen het waard zullen zijn.