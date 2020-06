Meerdere steden in Ecuador onder de as na vulkaanuitbarsting kv

09 juni 2020

22u23

Bron: Reuters 0 Als gevolg van een vulkaanuitbarsting in het Amazonewoud in Ecuador raakten verscheidene steden in de omgeving bedolven onder de as. Dat leidt tot bijkomende bezorgdheden om de volksgezondheid, aangezien het Zuid-Amerikaanse land nog steeds de strijd aanbindt met het coronavirus.

Het voorbije jaar kende de vulkaan Sangay meerdere lichtere uitbarstingen. De gevolgen daarvan waren wegens de afgelegen ligging van de vulkaan echter weinig voelbaar. Nu de windrichting veranderd is, waait de as echter richting de kust en worden steden zoals de grote stad Guayaquil getroffen. Het Geofysisch Instituut van Ecuador verwacht dat de komende dagen nog meer kleine uitbarstingen.

đŸ‡Ș🇹 ECUADOR | VolcĂĄn #Sangay



El dĂ­a de hoy, a las 22h04 se observĂł la presencia del flujo de lava, material incandescente y la removilizaciĂłn del depĂłsitos en el flanco Sur-Oriental del volcĂĄn Sangay. El material producido estĂĄ restringido a las inmediaciones del cono volcĂĄnico pic.twitter.com/Fbr7bCsI9T GeoTerra(@ GeoTerra6) link

De luchthaven van Guayaquil houdt vluchten tegen om de landingsbaan vrij te maken en autoriteiten zijn begonnen met het verwijderen van de assen op openbare plaatsen om mogelijke ademhalingsproblemen bij de bevolking te vermijden. In sommige delen van de provincies Los Rios en Chimborazo werden wegen afgesloten voor verkeer.

“Nu moeten we niet alleen een masker dragen omwille van het coronavirus, maar ook omdat de assen heel Guayaquil bedenken”, reageerde een lokale inwoner aan Reuters.

De stad werd in maart en april bijzonder zwaar getroffen door een uitbraak van het coronavirus. De lokale gezondheidsvoorzieningen konden het grote aantal patiënten niet aan en de autoriteiten moesten de lichamen van overleden patiënten ophalen in de huizen.

Het ministerie van Volksgezondheid deelde deze maand mee dat de verspreiding van het virus opvallend is afgenomen en dat het aantal doden nu minder dan tien per dag bedraagt. Op het hoogtepunt van de epidemie stierven er in Ecuador 194 mensen per dag aan Covid-19.

Ojos de Águila @cscgye capta caída de ceniza en norte y centro de #Guayaquil por proceso eruptivo del volcån #Sangay, tengamos precaución al conducir. Trabajamos #PorTuSeguridad #EcuadorPrevenido pic.twitter.com/qHjxLqA6jx CSCG(@ cscgye) link