Meerdere slachtoffers bij ernstige steekpartij in Florida kv

11 september 2019

16u43

Bron: CNN, Tallahassee Democrat 0 Bij een steekpartij in een bedrijf in Tallahassee, Florida zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat deelt de politie mee. De verdachte kon worden opgepakt.

Zes mensen met steekwonden zijn in opgenomen in het lokale ziekenhuis. “Ze worden momenteel onderzocht door ons medisch team”, deelt het Tallahassee Memorial HealthCare mee.

Omstreeks 8.30 uur lokale tijd liep bij de politie een oproep binnen over de steekpartij in een groothandel in bouwmaterialen. Het is nog niet duidelijk of de verdachte een personeelslid is, zegt politiewoordvoerder Damon Miller. “Toen de agenten toekwamen, ontdekten ze meerdere slachtoffers met steekwonden en hebben ze meteen medische zorgen toegediend.” Over de toestand van de slachtoffers kan de woordvoerder nog geen informatie geven.



De politie kon de verdachte arresteren. Over zijn identiteit of motief is er nog geen nieuws.

Aanvankelijk werd bericht dat de steekpartij in de nabijgelegen Coca-Cola-fabriek plaatsvond, maar dat bleek niet correct. Volgens Amerikaanse media werd de verdachte door de werknemers van Dyke Industries wel naar de parking van de Coca-Cola-fabriek gejaagd, waar hij uiteindelijk kon worden ingerekend.

Tallahassee Police are investigating what workers at the Coca Cola plant off Hartsfield Road describes to family members as a “massive stabbing.” Im hearing reports of multiple victims and possibly one death pic.twitter.com/SwbJY4tEVA Karl Etters(@ KarlEtters) link