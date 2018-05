Meerdere slachtoffers bij bomaanslag op politiegebouw in Surabaya IB

14 mei 2018

05u30

Een bomauto is ontploft aan het hoofdkwartier van de politie in de Indonesische stad Surabaya. Daarbij vielen verschillende slachtoffers, zegt de politie.

"Zopas om 8.50 uur was er een bomaanslag met een auto", zegt politiewoordvoerder Barung Mangera. "We kunnen bevestigen dat er tussen onze leden slachtoffers zijn, maar dat is voorlopig alles wat we kunnen zeggen."

Gisteren vielen zes kamikazes al drie kerken aan in de stad. Daarbij vielen acht dodelijke slachtoffers.