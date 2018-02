Meerdere kleine aanvallen op Turkse ambassade in Berlijn TK

27 februari 2018

10u54

Bron: Belga 1 De Turkse ambassade in Berlijn is vanochtend het slachtoffer van kleine aanvallen geworden, zo werd uit politiebron vernomen.

Het veiligheidspersoneel hoorde kort na 06.00 uur een luide knal. Die was afkomstig van een voor de ambassade in de Tiergartenstrasse ontstoken rookgranaat. Daarna zijn vier donker geklede gestalten weggevlucht.

Verder werden meerdere zakken verf tegen de gevel van de Turkse vertegenwoordiging in de Duitse hoofdstad gegooid. De gebruikte kleuren rood, groen en geel kunnen verwijzen naar de Koerdische vlag.

Een taxibestuurder heeft ten slotte in struiken in de bewuste straat Bengaals vuur zien branden. Op een naar de straat leidend voetpad werd prikkeldraad gelegd.

De toegang tot de ambassade is intussen langs alle kanten versperd, aldus een politiewoordvoerder. De technische recherche zoekt naar sporen. Na politie-onderzoek zorgt de staatsveiligheid voor opvolging.

