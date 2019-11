Meerdere gewonden na steekpartij in winkelstraat Den Haag, klopjacht op dader Thomas de Waard KV

29 november 2019

20u49

Bron: AD.nl, ANP 190 In de Grote Marktstraat in Den Haag, ter hoogte van Hudson's Bay, heeft vanavond een steekpartij plaatsgevonden. Er zijn meerdere ambulances opgeroepen naar het warenhuis. De politie meldt op Twitter dat meerdere mensen gewond raakten. Volgens een ooggetuige werden drie gewonden naar buiten gedragen. De dader is nog op de vlucht .

Wat er precies heeft plaatsgevonden bij het warenhuis is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van warenhuis Hudson’s Bay vond de steekpartij plaats voor de winkel, niet in de winkel. “Er zijn geen personeelsleden van ons bij betrokken.”

Hun identiteit en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekend. Er zou volgens bronnen voorlopig geen sprake zijn van een terroristisch motief, meldt ANP.



Er is veel politie aanwezig in de Haagse binnenstad. Ook cirkelt een politiehelikopter boven het centrum. De politie zoekt naar een licht getinte man tussen de 45 en 50 jaar oud met zwart krullend haar. De man draagt een zwarte sjaal en grijs joggingpak.

Omdat het Black Friday is zijn er veel mensen in de straat aanwezig. Zij worden gevraagd op afstand te blijven van de winkel. Veiligheidsdiensten hebben een groot gedeelte van het winkelgebied afgezet om onderzoek te doen. Naast de Hudson’s Bay is er ook een afzetlint voor kledingwinkel Guess gezet.

Een ooggetuige tweette een video van de paniek die in de winkelstraat ontstond na de steekpartij: