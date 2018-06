Meerdere gewonden bij zware explosie in Utrecht Elisa Heisen kv

Bron: AD, Belga 8 In een flatgebouw in de Nederlandse stad Utrecht heeft vanavond een zware explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Een politieagent zou er erg aan toe zijn.

De ontploffing gebeurde in een appartement op de eerste verdieping aan de Marshallaan in de wijk Kanaleneiland, meldt de veiligheidsregio. Vervolgens ontstond er brand en het appartement brandde volledig uit.

Een agent moest uit een raam naar beneden springen om aan de vlammen te ontsnappen en liep daarbij ernstige verwondingen op aan de benen.

Over de toestand van de bewoners van de flat en de bovenliggende woningen is niets bekend. Het is vooralsnog onduidelijk is hoe de brand is kunnen ontstaan. Het gerucht gaat dat de politie afkwam op een melding van een steekpartij en daarom al in de buurt was.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter zijn opgeroepen. Het werk van de hulpdiensten trekt veel bekijks.