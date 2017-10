Meerdere gewonden bij verschillende kermisattracties in Bazel TMA

08u03 0 Instagram Archiefbeeld van Herbstmesse in Bazel. Op de Herfstbeurs in het Zwitserse Bazel zijn zaterdagavond verschillende gewonden gevallen. De slachtoffers vielen bij twee incidenten op kermisattracties.

Twee gewonden moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het openbaar ministerie is een onderzoek gestart.



Op de 'Rock 'n Roller Coaster' botsten twee wagentjes tegen mekaar. Om een onbekende reden faalde het remmechanisme, aldus het openbaar ministerie. In elk wagentje zaten drie volwassenen en een kind. Een vrouw moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De attractie werd tijdelijk gesloten.

Enkele minuten later gebeurde een ongeval op de 'Round up Rounder'. Toen de molen al in beweging was, besliste een jongeman om zijn plaats te verlaten. Hij kwam op de grond terecht en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

De 547ste Herfstbeurs van Bazel begon zaterdag en duurt tot 12 november. Er zijn meer dan 500 exposanten op de grootste jaarmarkt van Zwitserland, die zowat een miljoen bezoekers verwacht.

Night at the amusement park. #amusementpark #herbstmesse #rollercoaster #night #basel #kaserne #kasernebasel Een foto die is geplaatst door Səl Wumderlim (@selwun) op 27 okt 2017 om 22:07 CEST