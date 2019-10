Meerdere gewonden bij schietpartij in Nederlandse gemeente Veldhoven ADN

27 oktober 2019

23u56

Bron: Belga, AD.nl 0 In Veldhoven, een gemeente in de Nederlandse provincie Brabant op zo'n twintig kilometer van de Belgische grens, zijn vanavond bij een schietpartij meerdere mensen gewond geraakt. Een aantal van hen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook botsten er twee auto's op elkaar.

Meerdere gewonden bij schietpartij in Veldhoven, trauma- en politiehelikopter in de lucht https://t.co/0vxUDAOP7r BN DeStem(@ BNDeStem) link

De politie meldt dat er nog veel onduidelijkheid is over wat zich in de buurt van de Houtwal heeft afgespeeld. Er wordt op meerdere plekken in de omgeving onderzoek gedaan, omdat het incident zich in een paar verschillende straten lijkt te hebben afgespeeld. Mogelijk is er geschoten vanuit een rijdende auto.



Er is intussen een traumahelikopter geland bij de plaats van de schietpartij. Ook is er een politiehelikopter onderweg, vooral om overzicht te krijgen.

Wij zijn in de omgeving van de Houtwal-Traverse-Smelen-Meerhovendreef een onderzoek gestart naar de exacte toedracht. Enkele gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Politie Oost-Brabant(@ politieob) link

Bij schietincidenten in Veldhoven. Onderzoek politie op meerdere plekken. Heli boven het gebied. Mogelijk geschoten vanuit rijdende auto's. Volgens ooggetuigen abri's zwaar beschadigd door kogelgaten. #ED pic.twitter.com/MceYQBLiPu Frank van den Heuvel(@ FrankvandenH) link

