Meerdere gewonden bij schietincident op tram Utrecht, politie en anti-terreur-eenheid ingezet

Redactie

18 maart 2019

11u15

Bron: AD.nl

0

Rond het 24 Oktoberplein in het centrum van Utrecht in Nederland is een grote politiemacht op de been. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk, maar er zouden schoten gevallen zijn in een tram. De politie meldt dat er meerdere gewonden zijn gevallen.