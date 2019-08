Meerdere explosies in Bangkok: twee gewonden kv

02 augustus 2019

06u00

Bron: Reuters 0 In de Thaise hoofdstad Bangkok werden vandaag op minstens drie locaties explosies gehoord. De politie meldt dat het vermoedelijk om zelfgemaakte bommen gaat. Twee straatvegers raakten gewond.

De ontploffingen werden waargenomen in de omgeving van een overheidsgebouw en nabij minstens twee andere plekken in het hart van Bangkok. De Thaise politie onderzoekt de oorzaak van de explosies.

In de Thaise hoofdstad vindt momenteel een regionale veiligheidsvergadering plaats van de buitenlandministers van de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) en hun collega’s uit landen als de VS, China en Rusland.



Gisteren maakte de politie al bekend dat ze twee nepbommen had aangetroffen nabij de locatie van de regionale veiligheidsvergadering. De pakketjes zorgden kort voor paniek, maar bleken al snel onschadelijk. Het was onduidelijk of de bijeenkomst van de buitenlandministers het doelwit was. In verband met de nepbommen werden twee mannen opgepakt, bevestigt de politie.