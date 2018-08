Meerdere doden nadat historisch vliegtuig neerstort in Zwitserse bergpas IB

05 augustus 2018

00u28

Bron: ANP, Blick.ch 2 Meerdere mensen zijn in Zwitserland om het leven gekomen bij het neerstorten van een historisch vliegtuig. Het vliegtuig stortte neer in onherbergzaam berggebied en werd compleet vernietigd. Dat zeggen de autoriteiten. Geen van de inzittenden heeft de crash overleefd.

In het toestel is plaats voor zeventien passagiers, een steward(ess) en twee piloten. Uit boekingspapieren van het vliegtuig, dat werd gebruikt voor toeristische rondvluchten, bleek dat het vliegtuig volgeboekt was. Of iedereen was komen opdagen voor de vlucht, is voorlopig nog niet bevestigd door de Zwitserse autoriteiten.

Het toestel stortte neer bij de Rängg bergpas in het midden van het land. Het felle vuur moest eerst vanuit de lucht door helikopters worden geblust, voordat hulpverleners ter plaatse konden gaan. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Het toestel is een Junkers Ju-52, meldt de eigenaar, het Zwitsers luchtvaartbedrijf Ju-Air, op zijn website. De Ju-52 is een in Duitsland gebouwd driemotorig vliegtuig dat voor het eerst vloog in 1932.

Ju-Air lost one of its historical planes. A Junkers JU-52 (HB-HOT) crashed when it impacted terrain near Flims, Piz Segnas, Switzerland. It is believed the 19 seater was fully booked on a sightseeing flight. Rescue operations are ongoing at present. https://t.co/HwLxxBG333 pic.twitter.com/M7HTGHpbzw JACDEC(@ JacdecNew) link

Sad sad sad news... This photo was taken last time she comes in Bolzano... pic.twitter.com/ySOPW25cWT superpern(@ superpern) link