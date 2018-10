Meerdere doden bij tragisch ongeval met limousine op weg naar huwelijk in New York Redactie

07 oktober 2018

13u44

Bron: Belga, CBS, Times Union 1 Bij een botsing tussen een auto en een volgepakte limousine zijn zaterdag in de Amerikaanse stad Schoharie, in de staat New York, verschillende doden gevallen. Dat melden de autoriteiten, zonder in detail te gaan.

De botsing vond plaats op een kruispunt. De limousine was op weg naar een huwelijk toen de chauffeur volgens sommige bronnen de controle over het stuur verloor nadat de remmen het hadden begeven in een afdaling. Daarbij raakte hij een wagen die net van een parking reed. Beide wagens zouden ook slachtoffers gemaakt hebben op de parking.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen. Verschillende gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht met de helikopter. Hoeveel gewonden er precies zijn, heeft de politie niet meegedeeld. Ook het aantal dodelijke slachtoffers en de precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.