Meerdere doden bij schietpartij in bar in Californië, onder wie ook schutter

08 november 2018

09u18

Bron: Belga, ANP, AP, ABC News 18 Bij de schietpartij in een bar in de Californische stad Thousand Oaks, zo’n 60 kilometer van Los Angeles, zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Ook de schutter zou omgekomen zijn, melden Amerikaanse media op basis van de autoriteiten.

De schietpartij begon rond 23.20 uur woensdagavond lokale tijd (8.20 uur onze tijd) in de “Borderline Bar & Grill” in Thousand Oaks. Er zouden minstens dertig schoten gelost zijn. Dat melden lokale media. Na het schieten zou de schutter volgens persbureau AP enkele rookbommen naar binnen hebben gegooid.



Volgens Amerikaanse media zijn er “meerdere doden” gevallen. Het exacte aantal doden is nog niet bekend. Het bureau van de lokale sheriff sprak eerder al van minstens elf gewonden, onder wie een agent.

“Hij schoot op alles”

In de getroffen bar stond een country-avond voor studenten op het programma, meldt NBC Bay Area. Getuigen zeggen dat een man de bar binnenliep en het vuur opende. Op dat moment zouden honderden mensen aanwezig zijn geweest in de horecazaak. Twee huilende vrouwen vertelden journalisten hoe opeens schoten klonken tijdens een linedance. Daarna zou paniek zijn uitgebroken. “We hoorden schoten en zagen rook. Hij schoot op alles, zelfs op de speakers”. “Mijn vriend werd geraakt. Hij kreeg een kogel door zijn schouders”, klinkt het. “De dader had zwart haar en droeg een zwarte jas.”

Agenten die de bar binnengingen, ontdekten dat mensen zich overal hadden verstopt. Mensen hadden een veilig heenkomen gezocht in toiletten en zelfs in kruipruimtes op de zolder. Anderen waren weggerend en vroegen om medische hulp bij een nabijgelegen tankstation. Op foto’s is te zien dat gevluchte mensen elkaar troosten en praten met de politie.

De autoriteiten zetten na de schietpartij de wegen in de omgeving af en stuurden een helikopter het luchtruim in. Agenten schreeuwden tegen omstanders dat ze afstand moesten houden.

Bloedbad Las Vegas

Een aantal mensen, die in de bar aanwezig waren, zijn overlevers van de schietpartij op 1 oktober 2017 in de Amerikaanse gokstad Las Vegas (Nevada). “Veel van mijn vrienden hebben het bloedbad in Las Vegas overleefd. Ze zullen ook dit overleven”, vertelt een man aan ABC News.

De schutter, Stephen Paddock uit Mesquite, opende toen het vuur op een publiek van meer dan 22.000 concertgangers vanuit zijn hotelkamer op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Hotel. Er kwamen 59 mensen om het leven. Zeker 527 anderen raakten gewond.

Approaching the scene of Borderline. Dozen of sheriff's vehicles lined up + the buzz of helicopters overhead. pic.twitter.com/Gdhz0YiBag Jeremy Childs(@ Jeremy_Childs) link