Meerdere doden bij busongeval in Nieuw-Zeeland

04 september 2019

06u53

Bron: Belga, The New Zealand Herald 0 Bij een zwaar ongeval met een bus in Nieuw-Zeeland zijn vandaag verschillende mensen om het leven gekomen. Het voertuig verongelukte in Ngatira, zo'n 30 kilometer ten noorden van het bij toeristen erg populaire Rotorua, zo heeft de Nieuw-Zeelandse politie gemeld. Hoeveel doden en gewonden er precies zijn gevallen, is voorlopig nog onduidelijk, luidt het in een verklaring.

Tijdens slecht weer zou de bus langs de kant van de weg op zijn zijkant zijn beland. Aan boord van de bus bevonden zich naar verluidt meer dan twintig personen. Zij zaten vast in het voertuig. Het zou gaan om Aziatische toeristen, maar de politie kon geen verdere details vrijgeven. Volgens de Nieuw-Zeelandse krant The New Zealand Herald schrijft dat er gevreesd wordt dat er zes doden zijn.

De reddingsdiensten kwamen met vijf helikopters en drie ziekenwagens ter plaatse. Drie personen werden overgevlogen naar ziekenhuizen in de regio en drie anderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Rotorua.