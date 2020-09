Meerdere branden zorgen voor paniek in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos IB/redactie

09 september 2020

02u31

Bron: ANP, Reuters, Belga 2 In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is grote paniek uitgebroken als gevolg van meerdere branden die in het kamp woeden. Het overbevolkte vluchtelingenkamp met zo'n 13.000 inwoners is sinds donderdag in quarantaine nadat er vorige week woensdag de eerste coronabesmetting werd vastgesteld. Inmiddels zijn er 35 gevallen vastgesteld.

Het is nog niet duidelijk of door de branden doden of gewonden zijn gevallen. De autoriteiten zeggen dat ze het kamp hebben geëvacueerd. Volgens het Griekse staatsradiostation ERT heeft bijna iedereen in de loop van de nacht het kamp verlaten.

“Enorme delen van het kamp staan in brand of zullen afbranden’’, vertelt hulpverlener Karin Arendsen van de Nederlandse stichting Bootvluchteling, die met haar medisch team uit kamp Moria is geëvacueerd. “Er woeden vaker branden in het kamp, maar deze is van een andere orde.”

Noodhospitaal in gevaar

Volgens de hulpverlener is ook het noodhospitaal in gevaar. Grote aantallen bewoners van het kamp proberen zich in veiligheid te brengen in een naburige olijfboomgaard. “Wij volgen de situatie op de voet en kijken wat we kunnen doen om zo snel mogelijk hulp te bieden.”

Arendsen zegt dat het gisterenavond onrustig was in Moria en dat vluchtelingen protesteerden uit onvrede met de lockdown die is ingesteld sinds het coronavirus er is geconstateerd. Er heerst volgens haar een gespannen situatie in het kamp. “Er is geen medisch plan van de Griekse overheid om op te volgen en te voorkomen dat er paniek ontstaat”, aldus Arendsen. “Ook de informatievoorziening vanuit de Griekse overheid is slecht.”

Oorzaak branden onduidelijk

Over de oorzaak van de brand doen meerdere verhalen de ronde, aldus het Duitse persbureau DPA. Sommige kampbewoners zeggen dat Griekse eilandbewoners de branden hebben aangestoken. In andere berichten wordt gemeld dat vluchtelingen zelf branden hebben gesticht en daarna de brandweer hebben gehinderd bij het blussen.

Nieuwszender CNN Greece meldt op zijn website dat er momenteel meerdere branden op Lesbos woeden. Het blussen op Lesbos zal naar verwachting de hele nacht duren. De harde wind wakkert de branden verder aan en maakt het de brandweer nog lastiger.

Volgens de meest recente tellingen wonen ongeveer 12.700 mensen in het kamp, terwijl er maar plaats is voor 2.757 personen.



