Meerdere agenten gewond bij mesaanval op politiekantoor in Parijs: dader doodgeschoten

KVDS

03 oktober 2019

13u48

0

Verscheidene agenten zijn donderdag rond de middag gewond geraakt bij een aanval met een mes in de buurt van het hoofdkantoor van de politie in Parijs. Dat melden verscheidene Franse media. Er is een dader doodgeschoten, maar volgens Le Parisien is er mogelijk nog een tweede dader in het gebouw.