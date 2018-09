Meer steun voor splitsing Verenigd Koninkrijk door brexit jv

03 september 2018

06u55

Bron: dpa 0 Het Britse vertrek uit de Europese Unie zal leiden tot grotere steun voor Schotse onafhankelijkheid en een eengemaakt Ierland. Dat is de conclusie van een reeks peilingen in opdracht van de pro-Europese campagnegroep Best for Britain.

Volgens een peiling bij 1.022 Schotten blijkt dat 47 procent voor onafhankelijkheid zou stemmen indien na de brexit een nieuw referendum zou worden georganiseerd, terwijl 43 procent ervoor zou stemmen om in het Verenigd Koninkrijk te blijven. Als de Britten in de EU zouden blijven, zouden die getallen wisselen.

Tijdens een onafhankelijkheidsreferendum in 2014 stemde nog 55 procent tegen Schotse onafhankelijkheid. Tijdens het brexitreferendum in 2016 stemde wel een meerderheid (62 procent) van de Schotten ervoor om in de EU te blijven.

Best for Britain liet ook een peiling uitvoeren bij 1.199 Noord-Ieren. Daarvan zegt 52 procent voor een eengemaakt Ierland te zullen stemmen indien een referendum na de brexit zou worden georganiseerd, terwijl 39 procent zou verkiezen om in het VK te blijven. Als die brexit gepaard zou gaan met een harde grens met Ierland, zou zelfs 56 procent van de Noord-Ieren voor een eengemaakt Ierland kiezen. Indien het VK in de EU zou blijven, zakt die steun echter drastisch tot 35 procent.

Volgens Eloise Todd, CEO van Best for Britain, tonen de bevindingen van de peilingen aan dat "we moeten stoppen en opnieuw moeten nadenken" over de brexit. Het parlementslid Catherine Stihler van de oppositiepartij Labour spreekt in een reactie van "een duidelijk gevaar voor de toekomst van het Verenigd Koninkrijk".

De peilingen komen er daags nadat premier Theresa May had gezegd dat er geen tweede brexitreferendum zou komen. Dat zou een "grof verraad zijn van onze democratie".

Ondertussen blijft de brexitkwestie ook Mays Conservative Party intern verdelen. Boris Johnson, die in juli ontslag nam als buitenlandminister uit onvrede met de volgens hem te gematigde koers van de premier, gooit vandaag in een opinie in The Telegraph nog eens olie op het vuur. Daarin beschrijft hij de brexitonderhandelingen als een bokswedstrijd. "De onvermijdbare uitkomst is een overwinning voor de EU, met het VK plat op de mat met 12 sterren die symbolisch boven ons halfbewuste hoofd rondcirkelen", luidt het.

Volgens Britse media bereidt Johnson zich met zijn opiniestuk mogelijk voor op een machtsgreep binnen de Conservative Party.